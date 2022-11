Iniziata la rimozione del controsoffitto crollato nella piscina di Finale Emilia

Sono stati assegnati nelle scorse settimane i lavori ed è iniziato ieri l’accantieramento per la rimozione e lo smaltimento del controsoffitto crollato nella notte tra il 24 e il 25 agosto. Ad occuparsene è stata incaricata una ditta specializzata che provvederà alla rimozione, cernita e separazione delle diverse tipologie di rifiuti presenti a terra, sui bordi perimetrali e all’interno della vasca della piscina, oltre che ancora insistenti sul controsoffitto crollato. “Per permettere un corretto controllo da parte dei periti assicurativi e dei tecnici comunali – spiega il sindaco Claudio Poletti – si è ritenuto opportuno non intervenire immediatamente per la pulizia dell’area all’interno della piscina. Anche perché la rimozione e separazione delle diverse tipologie di materiali precipitati a terra e nella vasca andava eseguita da una ditta specializzata che ora, dopo l’affidamento dei lavori, potrà intervenire”.

Il costo per la rimozione del controsoffitto crollato ammonta a poco più di 46 mila euro, iva inclusa. “Si tratta di un intervento preliminare alla ristrutturazione completa dell’impianto natatorio coperto – aggiunge il sindaco – che è uno degli obbiettivi di questa amministrazione. A breve avremo un incontro con le società WeSport e Team Futura Nuoto che operano nella piscina, per fare il punto della situazione e iniziare a ragionare concretamente sul futuro della struttura”.