Giornata delle Forze Armate: a Reggio Emilia una vetrina per celebrare l’Arma dei carabinieri

“Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa”: ricorrendo quest’anno i 40 anni dalla cruenta uccisione del generale Dalla Chiesa, è questo è il tema proposto dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia nella vetrina allestita in occasione della celebrazione del 4 Novembre ovvero la Festa delle Forze Armate, che vedrà tutti i capoluoghi di provincia italiani approntare una vetrina intitolata “4 Novembre 2021 – Arma dei carabinieri – Giornata delle Forze Armate” che unisce immagini, uniformi e oggettistica dell’Arma in un contesto armonicamente integrato con il tricolore, nato proprio nel capoluogo reggiano.

A Reggio la vetrina è stata allestita presso la libreria Coop all’Arco in via Emilia Santo Stefano 3. Al centro della vetrina campeggiano sui drappi rosso e blu, colori dell’arma, il crest del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il cappello della Grande Uniforme da Carabiniere costituito dalla lucerna completa di pennacchio e di cappelletto con coccarda, la fiamma simbolo dell’Arma dei Carabinieri e un mezzo busto di un carabiniere in uniforme storica. Ai lati sulla dx è presente la sagoma in legno di un carabiniere in uniforme storica a rappresentare la continuità tra il passato ed il presente che unisce nei secoli l’Arma alle istituzioni mentre dall’altra parte trova collocazione la bandiera italiana che ha trovato i suoi natali proprio a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. Negli appositi scaffali ricavati ai lati si trovano: a sx partendo dall’alto la foto del Generale Carlo Albero dalla Chiesa con sotto alcuni libri che ne delineano la sua biografia e la sua attività nell’Arma dei Carabinieri ed in ultimo in anteprima è stato esposto il nuovo calendario dell’Arma dei carabinieri del 2023 affiancato a quello del corrente anno. Negli scafali sulla destra dall’alto i volti dei carabinieri morti nell’attentato di Nassirya in Iraq e sotto alcuni libri cult della storia dell’Arma dei Carabinieri e infine un quadro in cui fa da sfondo il tricolore con la “Lucerna” della grande uniforme speciale in uso all’Arma dei carabinieri.

Quest’anno quindi ricorrendo i 40 anni dall’omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa i Carabinieri reggiani, con l’allestimento della vetrina, hanno voluto omaggiare la figura eroica dell’Alto Ufficiale vittima la sera del 3 settembre 1982 nella palermitana via Isidoro Carini di un attentato in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.