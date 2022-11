Continuano i controlli della Polizia di Stato di Reggio nelle aree urbane colpite da fenomeni di degrado

L’attività e l’impegno della Polizia di Stato, miranti alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati, continuano con l’intento di restituire ai cittadini aree colpite da fenomeni di degrado urbano ed aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini di Reggio Emilia.

Su disposizione del Questore, nei giorni scorsi sono stati svolti specifici servizi nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti: via Turri e via Paradisi. Il servizio è stato coordinato da Funzionario della Polizia di Stato che si è avvalso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine nonché del personale del Posto di Polizia di via Turri. L’attenzione è stata rivolta ai luoghi vicino ai palazzi delle aree adiacenti la Stazione Storica dopo le segnalazioni dei cittadini.

Complessivamente sono state identificate 170 persone, 56 delle quali di origine straniera, 11 i posti di controllo e 53 i veicoli.

Inoltre, nella giornata di ieri, mercoledì 2 novembre, il Signor Questore di Reggio Emilia ha disposto l’accompagnamento, presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino per il successivo rimpatrio nel paese di origine, del 37enne ghanese fermato e identificato nell’ambito dei suddetti controlli e trovato privo di documenti di riconoscimento.

I controlli nella predetta zona continueranno anche nei prossimi giorni. Inoltre, in occasione della giornata dedicata alla memoria dei defunti, è stata effettuata accurata vigilanza ai parcheggi dei cimiteri di competenza territoriale in modo da assicurare il pacifico svolgimento.