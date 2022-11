Aeroporto di Bologna: avvio della procedura inerente l’aggiornamento dei diritti aeroportuali per il periodo 2023-2026

Il 3 novembre l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha deliberato l’avvio del procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, per l’Aeroporto G. Marconi di Bologna, sulla base della proposta di revisione dei diritti per il periodo 2023-2026 presentata da AdB S.p.A., che prevede l’avvio della procedura di consultazione fra il gestore stesso e gli Utenti aeroportuali in data 4 novembre 2022.

Nell’ambito della procedura di consultazione degli Utenti, oltre alla proposta di revisione delle tariffe regolamentate e dei livelli di servizio dello scalo per il quadriennio 2023-2026, sarà presentato l’aggiornamento del corrispettivo PRM (assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità, previsto dal Reg, UE 1107/2006 e dalle Linee Guida ENAC 2018/001 del 9.8.2018).

L’Audizione pubblica degli Utenti si terrà in data 5 dicembre 2022.

La comunicazione di avvio del procedimento, assieme alla regolamentazione di riferimento ed alla documentazione accessibile agli Utenti, saranno pubblicate in data 4 novembre 2022 in apposita sezione del sito web di AdB S.p.A..