4 Novembre, a Campogalliano poesie e testimonianze per la pace

La vicesindaca Daniela Tebasti, le autorità civili e militari, insieme con i rappresentanti delle associazioni combattentistiche, dell’Anpi e gli studenti dell’Istituto comprensivo S. Giovanni Bosco, renderanno omaggio ai caduti di ogni guerra domani, venerdì 4 novembre in piazza Vittorio Emanuele II. L’occasione è rappresentata proprio da questa data che scandisce, contestualmente, la Festa dell’unità nazionale e la Giornata delle forze armate e del combattente.

“Commemorare – ricorda la vicesindaca Tebasti – non è un esercizio retorico, ma un’opportunità per allineare i punti della storia fino ai nostri giorni. L’attuale guerra nell’est Europa ci deve spingere a sentirci parte di un insieme, in cui ognuno è chiamato, fin dalla propria comunità di riferimento, a dare il proprio contributo per la pace e l’armonia collettiva”.

Il programma della giornata di domani prevede, alle ore 11, ai piedi del Municipio, la deposizione di una corona di alloro presso la Lapide dei caduti della prima guerra mondiale. L’omaggio sarà anticipato da poesie, testimonianze e canzoni sul tema curate da alcuni studenti dell’Istituto comprensivo.