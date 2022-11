Le Celebrazioni del 4 e 5 novembre a Cavriago

Nel 104^ anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, in un momento storico delicato e fragile il Comune di Cavriago dedica due giorni alla commemorazione dei Caduti del Primo Conflitto Mondiale.

Il 4 e il 5 novembre 2022 a Cavriago si terrà alto il ricordo della tragicità e della violenza perpetrata in quel conflitto mondiale che cancellò un’intera generazione di giovani e che dovrebbe essere monito di pace.

Venerdì 4 novembre 2022 in occasione del 104° Anniversario della fine della Prima Guerra mondiale e della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il Comune di Cavriago organizza la tradizionale Cerimonia in ricordo dei Caduti di tutte le guerre, con momenti di riflessione ed omaggio presso i monumenti ai caduti presenti in paese: dopo l’alzabandiera in piazza don Dossetti alle ore 11.00 alla presenza delle autorità locali, dell’Associazione Alpini sezione di Cavriago e ANPI Cavriago, la Sindaca ricorderà i Caduti insieme agli studenti della scuola Primaria De Amicis, nel cui cortile è situato il monumento dedicato. Successivamente il corteo proseguirà per i Cippi, il Cimitero e il Monumento dedicato al Generale Reverberi.

Sabato 5 novembre 2022, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Carmen Zanti” e il “Comitato del Cimitero Napoleonico”, il Comune organizza insieme ad Alpini Cavriago e ANPI Cavriago una cerimonia di svelamento di tre lapidi dedicate a tre soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale e sepolti presso il Cimitero Napoleonico dal titolo “Tu che vivi in tempo di pace non ti scordar di noi”. La cerimonia avrà inizio alle ore 10.30 presso il Cimitero Napoleonico in via Cavour.

Grazie al lavoro di ricerca di alcuni esponenti del locale Comitato per il recupero e la valorizzazione del Cimitero Napoleonico, ora conosciamo le identità di questi tre giovani soldati: si tratta di Salvatore Privitelli, caduto a 21 anni, facente parte del 20° Rgt. Ftr, di Vizzini (CT), Giovanni Re caduto a 17 anni, facente parte del 66° Rgt. Ftr, di Montanaso Lombardo (LO) e Silvio Mazzocchi caduto a 26 anni, facente parte del 111° Rgt. Ftr., di Castel di Casio (BO).

Saranno presenti le Autorità locali, i Sindaci dei Comuni di Castel di Casio e di Montanaso Lombardo, una classe dell’Istituto Comprensivo “Don Dossetti” di Cavriago con alcuni docenti e la dirigente scolastica dott.ssa Lorena Mussini.

Il Sindaco di Vizzini, non potendo essere fisicamente presente, ha inviato un messaggio che verrà letto durante la Cerimonia.