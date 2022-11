Zangrillo “Serve un sistema di retribuzione per premiare il merito”

ROMA (ITALPRESS) – Per i dipendenti della Pubblica amministrazione servono anche “contratti che prevedono un sistema di retribuzione che premia il merito”, basato “sulla valutazione”. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, ai “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Ho intenzione di incontrare i sindacati perchè ho sempre creduto nella concertazione. Sono convinto – aggiunge – che anche i sindacati vogliono che le persone della Pa vengano valutate per quello che fanno e premiate per quello che danno”. “La mia missione è garantire alla PA un capitale umano motivato, facendo formazione e dando alle persone responsabilità, rendendole consapevoli del ruolo che ognuno svolge. Ho sempre sofferto quando ho sentito parlare della PA come di un carrozzone di fannulloni”. Lo smart working “è uno strumento che i fatti dimostrano essere disponibile per ripensare al rapporto datore-lavoratore in maniera diversa dalla logica tradizionale. Intendo lavorare per dare alle persone la possibilità di giocarsi questa opzione” perchè bisogna “ragionare sul passare da una logica di controllo a quella del risultato”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).