Torna dal 4 al 6 novembre l’appuntamento con il Festival Noir di Finale Emilia

Anche in questa edizione, come nella precedente, si avvarrà della direzione artistica della scrittrice Barbara Baraldi. Sarà una tre giorni ricca di appuntamenti, a cominciare da venerdì 4 novembre: al Nuovo Cinema Corso di Corso Matteotti 5 è in programma la maratona cinematografica “Incubo in bianco e nero”, presentata da Joe Denti, narratore della storia del cinema.

Due le pellicole che verranno proiettate: alle ore 21.00, “Il terzo uomo”, film del 1949, sceneggiato dal grande scrittore Graham Greene (che nel 1950 pubblicherà il libro omonimo) e diretto da Carol Reed. Vincitore del Gran Prix per il miglior film alla terza edizione del Festival di Cannes e premio Oscar per la fotografia nel 1951, vede come interpreti principali Joseph Cotten, Alida Valli e Orson Welles; alle ore 22.45, “Che fine ha fatto Baby Jane?” di Robert Aldrich, thriller psicologico del 1962 interpretato da Bette Davis e Joan Crawford.

Sabato 5 novembre, alle ore 18, alla Biblioteca Pederiali di viale della Rinascita 6, Barbara Baraldi converserà con la scrittrice bolognese Grazia Verasani e con l’autrice e docente di letteratura inglese e angloamericana all’Università di Milano, Nicoletta Vallorani.

Sempre sabato 5, ma alle ore 21.30, alla Stazione Rulli Frulli di viale Stazione 2, Davide Toffolo presenterà il suo lavoro “Come rubare un Magnus” e dialogherà con Michele Bernardi, finalese, animatore professionista e autore di alcuni video musicali dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo musicale di cui Toffolo è cantante.

Domenica 6 novembre, il clou della tre giorni finalese: alle ore 18.00, alla Stazione Rulli Frulli, sarà ospite del Festival Noir il nuovo maestro del thriller psicologico, Wulf Dorn.

Lo scrittore tedesco – autore dei bestseller “La Psichiatra” e del suo seguito, pubblicato a dieci anni di distanza, “L’ossessione” – sarà presentato da Barbara Baraldi e intervistato dall’assessore alla Cultura Elisa Cavallini.

Classe 1969, Dorn ha lavorato a lungo come logopedista in una clinica psichiatrica, traendone ispirazione per la sua attività di scrittore: dopo “La Psichiatra”, che grazie al passaparola è diventato un grande successo editoriale, ha pubblicato altri romanzi tradotti in più lingue e pubblicati in Italia: “Il superstite”, “Follia profonda”, “Il mio cuore cattivo”, “Phobia”, “Incubo”, “Gli eredi” e “Presenza oscura”.

“In qualità di direttrice artistica – dice Barbara Baraldi – sono orgogliosa di annunciare che quest’anno il Festival Noir di Finale Emilia ritorna con un programma da brivido che unisce cinema, letteratura e fumetto per raccontare le emozioni umane, in primo luogo la paura. Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, questa edizione è ancora più ambiziosa, e porterà per la prima volta nella Bassa Emiliana uno straordinario autore internazionale, considerato il Maestro dello psico-thriller: Wulf Dorn, che attraverso i suoi best seller racconta in maniera sublime l’oscurità della mente. Tra i grandi ospiti spicca Davide Toffolo, fumettista e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, autore dall’immenso talento che riesce a fondere musica, fumetto e impegno sociale in spettacoli imperdibili. Ma quest’anno abbiamo anche un omaggio al grande cinema curato dal critico Joe Denti, e la partecipazione di due pioniere del giallo italiano come Grazia Verasani e Nicoletta Vallorani. Insomma, un programma ricco di straordinari eventi all’insegna del brivido e dell’intrattenimento. E se è vero che leggere (e scrivere) di paura è un modo per elaborare la paura, lo faremo tutti insieme, tra le nebbie della nostra Emilia”.

“Siamo molto soddisfatti – aggiunge l’assessore alla Cultura, Elisa Cavallini – dell’eccellente lavoro che Barbara Baraldi e i nostri uffici hanno svolto e che ha dato come risultato un programma davvero interessante, che catturerà l’attenzione di molti appassionati lettori e non solo. Ci gratifica anche l’essere riusciti a coinvolgere nel Festival realtà che vedono la partecipazione di giovani finalesi, come il Nuovo Cinema Corso e La Stazione Rulli Frulli, che ringraziamo per la preziosa collaborazione”.