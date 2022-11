Rassegna “Dante Aimi”: a Praticello di Gattatico va ora in onda “Gran Varieté”!

Alla Sala Polivalente di Praticello di Gattatico, secondo appuntamento con la Rassegna di teatro dialettale “Dante Aimi”, giunta quest’anno alla 30ma edizione. Sabato 5 novembre, alle ore 21:00, non si va in scena… ma si va in onda!

Proposta inconsueta, particolare e ricercata, all’insegna di una comicità brillante, lo spettacolo “Gran Varieté” porterà infatti la TV in teatro: numeri storici di cabaret, coreografie, personaggi storici della Rai, tutti inscenati dalla Compagnia On Art di Reggio Emilia.

Regia a cura di Matteo Bartoli, con le coreografie di Manuela Mellini.

Lo spettacolo si terrà presso il Centro Culturale Polivalente di Praticello di Gattatico (via Cicalini, 14), con inizio alle ore 21:00.

Prevendita in biglietteria al martedì, giovedì e sabato (ore 17:00-19:00).

Per informazioni, prenotazioni e servizi di prevendita: 349 666 8598 / 0522 678070 / www.polivalentegattatico.it