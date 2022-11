Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 2 novembre 2022

Nuvolosità variabile, a tratti più consistente, con piogge deboli e irregolari nel corso della mattinata sulle province centro-occidentali. Nel pomeriggio le precipitazioni non i esclude che possano interessare anche il settore orientale, sempre a carattere debole ed irregolare. Temperature minime in aumento comprese tra i 15 e 16 gradi delle pianure e 16 e 17 gradi del settore costiero. Massime in lieve calo con valori compresi tra 17 e 21 gradi. Venti deboli di direzione variabile sulla pianura, in prevalenza deboli da sud-ovest sui rilievi. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)