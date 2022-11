Governo, Salvini “La sinistra non riuscirà a farci litigare”

ROMA (ITALPRESS) – “Venerdì pomeriggio ci sarà il Consiglio dei Ministri sulle bollette. Giovedì mattina ci sarà una riunione della Lega sui provvedimenti economici. E’ un diritto e un dovere di un partito della maggioranza di governo lavorare per aiutare la squadra”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

“Siamo una squadra, siamo un gruppo, si rassegnino a sinistra, non ci farete mai litigare. Potete scrivere sui vostri giornali quello che volete, non ci dividerete mai. Siamo una squadra e per cinque anni ragioneremo e lavoreremo da squadra”, ha aggiunto.

