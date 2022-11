Chiusure notturne programmate sulla A1, sulla A13 e sulla Diramazione per Ravenna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Superstrada dei Lidi, Tangenziale ovest di Ferrara, SS723, Via Modena, Via Eridano, SP19 e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

******

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22.00 di venerdì 4 alle 6.00 di sabato 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Sant’Eufemia est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 e SP8 e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.