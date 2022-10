Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore: domenica 11 dicembre la 26esima edizione

Si avviano all’esaurimento i primi mille pettorali a prezzo agevolato per la 26esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, in programma domenica 11 dicembre con partenza alle ore 9 in Piazza della Vittoria; una volta terminati i primi mille pettorali, le iscrizioni proseguiranno a prezzo “pieno”. Tutte le info nella sezione dedicata del sito internet ufficiale www.maratonadireggioemilia.it

SERVIZIO BUS – Secondo tradizione ormai consolidata, confermato il servizio bus andata-ritorno ribattezzato “Ti veniamo a prendere”. Due le tratte previste, Padova Est-Ferrara Nord e Milano Rogoredo-Piacenza Sud. Anche in questo caso dettagli nella sezione dedicata del sito internet.

NUOVO LOOK – Tante le novità per la 26esima edizione della manifestazione organizzata dalla Tricolore Sport Marathon: la partenza in Piazza della Vittoria per la maratona e la nascita della “10 miglia a Reggio Emilia” (goliardica-run in maschera a tema supereroi) sono già state annunciate; idem il ritorno del Centro Maratona al PalaBigi; il tracciato della maratona, ritoccato rispetto agli anni scorsi, sarà presentato nei dettagli nei prossimi giorni; altra novità riguarda la maglietta tecnica della 26esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, rosso sgargiante e con un’inedita grafica (foto a fianco).

Nella sezione conferme figura invece la non competitiva “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”; come nel caso della maratona e della “10 miglia” anche per la Coop Run (nei prossimi giorni l’elenco delle onlus aderenti) appuntamento domenica 11 dicembre in Piazza della Vittoria.