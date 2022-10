Incidente tra mezzi pesanti a Gavassa: ferito un conducente

Il conducente di un camion è rimasto ferito stamane poco dopo le 9:00 in un incidente che, a Gavassa in via caduti di Berlino, ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Incastrato nell’abitacolo, l’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco ed affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in ospedale con ferite di media gravità.