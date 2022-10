Auto fuori strada, ragazza ferita a Reggio Emilia

Una ragazza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in viale Martiri di piazza Tien an men a Reggio Emilia. La giovane è rimasta incastrata nell’abitacolo di un’auto finiti fuori strada. Liberata dai vigili del fuoco è stata affidata ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto in ospedale con ferite di media gravità.