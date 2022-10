Rugby: Giacobazzi senza freni, espugnata Formigine

Il Giacobazzi espugna Formigine e resta in scia alla capolista Viadana. Quarta vittoria consecutiva per il Modena, che supera 45-10 gli Highlanders al termine di una partita più lottata di quanto non dica il punteggio finale.

Gara dai due volti per Modena, che parte con il freno a mano tirato e solo alla distanza fa emergere il gap tecnico con gli avversari. Nel riscaldamento si ferma Draghicchio, così coach Rovina è costretto a inserire nel XV di partenza Pietro Trotta, al rientro dopo una lunga assenza per infortunio. Vince l’equilibrio nel primo quarto di gara, con Michelini che conferma l’ottima vena dalla piazzola imitato dall’apertura giallonera Lanzani. Un primo tempo equilibrato e senza ritmo viene deciso dalla mischia biancoverdeblù, che tra il 20’ e il 25’ si trascina in meta per due volte con Rodriguez e Morelli e permette a Modena di mettere la freccia.

Dopo 40 minuti non memorabili, nella ripresa il Giacobazzi cambia marcia. È ancora la mischia a prendersi la scena, con Debortoli che prima si vede annullare una meta per un fallo a favore (e vantaggio non concesso) su raggruppamento, poi sfrutta alla perfezione la maul avanzante per firmare il tris. Nella parte centrale della ripresa esce la versione migliore del Giacobazzi, che all’ora di gioco dà spettacolo con la meta alla mano segnata sotto i pali dal mediano di mischia classe 2003 Edward Lloyd. Passano pochi minuti e Trotta si mette in proprio, va in meta dopo un’azione personale di 50 metri e festeggia il ritorno in campo inserendo il suo nome nel tabellino dei marcatori. A risultato acquisito, bonus compreso, Modena si rilassa e gli Highlanders sono bravi ad approfittarne in uscita dalla mischia con Gulyevych, in una delle rare sbavature della linea difensiva biancoverdeblù. L’ultima parola sul match la mette il Giacobazzi con il giovane Riccardo Rinaldi, che segna e trasforma la meta del 45-10 finale.

Tabellino:

Highlanders Formigine-Giacobazzi Modena Rugby 1965 10-45

Marcature: 5’ cp Michelini, 13’ cp Lanzani, 20’ meta Rodriguez tr Michelini, 25’ meta Morelli tr Michelini; 53’ meta Debortoli tr Michelini, 59’ meta Lloyd tr Michelini, 66’ meta Trotta tr Assandri, 69’ meta Gulyevych tr Fontanesi, 78’ meta Rinaldi tr Rinaldi.

Highlanders Formigine: Balestrazzi M.; Ricciardi, Vallone, Di Mauro (52’ Idammou), Bagni (55’ Palladino); Lanzani (52’ Gulyevych), Abdellaoui (54’ Fontanesi); Fassari (41’ Operoso), Poli, Messori; Corradini Zini, Colla; Babbo (43’ Muccignat), Molinari (55’ Borghi), Visentin. All. Matteo Muccignat.

Giacobazzi Modena: Assandri; Trotta, Orlandi, Pilati, Petti; Michelini (60’ Rinaldi), Esposito (50’ Lloyd); Debortoli (60’ Bellei S.), Flores, Carta; Venturelli M., Cojocari (44’ Bellei M.); Flammia (44’ Malisano), Rodriguez (50’ Operoso), Morelli. Non entrat0: Draghicchio. All. Rovina.

Arbitro: Riccardo Fagiolo (Roma).

Note: Ammoniti: 24’ Di Mauro (Highlanders Formigine), 60’ Borghi (Highlanders Formigine). Risultato primo tempo: 3-17. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Highlanders Formigine 0.

******

Serie B (girone 2), risultati 4° turno: Jesi-Firenze 27-22 (4-1), Viadana B-Imola 75-0 (5-0), Highlanders Formigine-Giacobazzi Modena 10-45 (0-5), Bologna Rugby-Lions Amaranto 51-13 (5-0), Florentia-UR San Benedetto 60-10 (5-0). Riposa: Cus Siena.

Classifica: Viadana B 19, Giacobazzi 18, Florentia 16, Bologna Rugby 15, Jesi 13, Highlanders Formigine 8, Firenze 7, Lions Amaranto, Imola 1, UR San Benedetto, Cus Siena 0.

Prossima giornata, 5° turno (6/11/2022): Firenze-Florentia, Giacobazzi Modena-Lions Amaranto, Cus Siena-Bologna Rugby, UR San Benedetto-Highlanders Formigine, Jesi-Viadana B. Riposa: Imola.