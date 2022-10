Finale Emilia: comune e carabinieri uniti contro le truffe

Una sala gremita di persone interessate ha seguito con attenzione le parole del

comandante dei Carabinieri di Finale Emilia, il luogotenente Ilvo Bruno, nel corso

dell’incontro organizzato, presso la propria sede, dal Carc di Finale Emilia, in

collaborazione con l’amministrazione comunale e la locale stazione dei Carabinieri.

Oggetto dell’incontro la sicurezza dei cittadini, in particolare riguardo le truffe e i borseggi.

Il comandante Bruno ha fornito ai presenti tutte le indicazioni utili al cittadino per difendersi

dai tentativi di raggiro tra le mura domestiche e le attenzioni che è necessario avere

frequentando luoghi affollati.

All’incontro è intervenuto anche il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti che ringraziando

il Carc e il suo presidente Cesarino Caselli per le attività che l’associazione svolge e

l’attenzione che pone anche a tematiche sociali, ha anticipato che la collaborazione con il

comando dei Carabinieri di Finale Emilia proseguirà con altri appuntamenti informativi

rivolti alla cittadinanza.