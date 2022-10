Chiusure notturne su A1 e Ramo allacciamento Nuova Bazzanese/Raccordo di Casalecchio

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 novembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 21:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sul Ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Raccordo di Casalecchio e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire di manutenzione al sottovia Bazzanese SP569 “Nuova Bazzanese-Asse attrezzato”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 novembre, sul Ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo che, dalla Nuova Bazzanese, per chi provieneda Bologna, immette all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo situato sulla carreggiata opposta/da Vignola;

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 novembre, sulla Tangenziale di Bologna, sarà chiuso lo svincolo 1 bis “Nuova Bazzanese”, in entrata verso San Lazzaro/A14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1 “Casalecchio”.