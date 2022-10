Sono stati completati i lavori per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale ubicato in prossimità di via Buonarroti, spesso utilizzato da studenti e persone per arrivare alla fermata dell’autobus.

Attraverso il riposizionamento di nuovi dispositivi dotati di led lampeggianti, il passaggio è ora più visibile per le vetture in transito sulla provinciale.