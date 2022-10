Gualtieri: furto di generatori di corrente, indagano i carabinieri

I carabinieri della stazione di Gualtieri stanno conducendo le indagini, coordinate dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, in relazione ad un furto consumato ai danni di un’azienda del comune della bassa reggiana.

Secondo quanto denunciato dal titolare, nella notte tra il 27 ed il 28 ottobre previa effrazione di una porta secondaria ignoti hanno asportato una trentina di generatori di corrente portatili e alcune moto pompe. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno, nell’ordine di una decina di migliaia di euro, è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.