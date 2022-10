Donazione di un’ambulanza elettrica alla Croce Verde in ricordo di Giuseppe Quintavalli

Una consegna speciale, una donazione che a pieno titolo ripercorre la storia delle attività di pubblica assistenza nel reggiano, è stata quella andata in scena ieri sera alla Tenuta Venturini Baldini, a Quattro Castella: è stata consegnata a Croce Verde la prima ambulanza elettrica, donata in memoria di Giuseppe Quintavalli, da parte della ditta Olmedo e di alcuni amici e partner che hanno sostenuto l’iniziativa. La serata ha visto la partecipazione del Presidente di Croce Verde Reggio Emilia Rolando Landini, di Luca e Matteo Quintavalli e tanti ospiti e amici, tra i quali Giammaria Manghi, che si sono ritrovati nella location straordinaria di Venturini Baldini.

Afferma Rolando Landini: “Olmedo rappresenta da più di 70 anni un punto di riferimento per la realizzazione di veicoli attrezzati per diversi usi, in particolare ambulanze e mezzi di soccorso. Per noi è sempre stato un partner affidabile e puntuale, e siamo onorati che abbia voluto ricordare con questa donazione a nostro favore Giuseppe Quintavalli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Olmedo per tanti anni, scomparso lo scorso maggio. Ringrazio di cuore Luca Quintavalli, e gli amici e sostenitori che hanno scelto di donarci questa nuova ambulanza elettrica, il primo mezzo di questo tipo che entra nel nostro parco insieme a un’automedica elettrica che abbiamo ricevuto pochi giorni fa, da Nicole e Luciano Ferrarini. Sono i mezzi del futuro, performanti e fortemente attenti alla sostenibilità ambientale”.

Aggiunge Luca Quintavalli: “Siamo stati subito fermamente convinti che questa donazione fosse il modo migliore di ricordare mio padre Giuseppe, che ha sempre avuto nella dedizione al lavoro ma anche nell’attenzione alle persone, sia quelle che lavoravano con lui che quelle che avrebbero poi interagito con i mezzi che allestiamo, i suoi valori – guida. Ricordare qualcuno con un’azione che avrà ricadute positive per l’intera comunità è un modo bellissimo di farlo sentire ancora presente, stasera siamo stati davvero molto uniti nel suo ricordo”.