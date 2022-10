Tumore al seno: a Casina i ragazzi dipingono una panchina in rosa

Sabato 29 ottobre a Casina, alle ore 10, in occasione del centenario della Lega italiana per la lotta ai tumori, verrà inaugurata la panchina rosa dipinta dai ragazzi dell’Istituto comprensivo di Carpineti Casina, in Piazza Agorà.

Durante la mattinata saranno previste visite di prevenzione per le donne al di sotto dei 45 anni che ancora non rientrano nei controlli screening.

“Concludiamo così – spiega la consigliera Valentina Davoli – un mese di iniziative fatto di 5 incontri, con professioniste ed esperti, rivolto alle donne, con serate a tema rivolte alle donne per ricordare quanto siano fondamentali prevenzione ed informazione. Grazie a Lilt diamo la possibilità di effettuare controlli di prevenzione a donne del comune di Casina, ma anche educazione all’autoesame. Questa iniziativa, che giunge al terzo anno, è forte di una numerosa richiesta di interessamento da parte delle cittadine. Davvero grazie a Lilt per questa disponibilità straordinaria per la prevenzione del tema del tumore al seno”.

“Ancora una volta – commenta la dirigente scolastica Sara Signorelli – gli studenti con i loro insegnanti dimostrano attenzione per le tematiche del territorio in cui vivono. È una educazione civica consapevole, a beneficio in questo caso delle donne e delle lore famiglie. Esprimo la mia soddisfazione per questa iniziativa che, anche con una panchina colorata, lascia il segno”.