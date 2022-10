Premio Pierangelo Bertoli 9a edizione, 31 ottobre e 1 novembre allo Storchi di Modena

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 al Teatro Storchi di MODENA (Largo Garibaldi, 15 – ore 21.00) si terrà la 9ª edizione del PREMIO PIERANGELO BERTOLI, con la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini.

Durante la prima serata si svolgerà l’evento speciale “Alberto Bertoli canta con Pierangelo”, condotto da Andrea Barbi. Protagonista dello spettacolo sarà Alberto Bertoli che duetterà virtualmente con il padre Pierangelo per presentare in anteprima la compilation di prossima uscita contenente i 17 grandi successi del repertorio del celebre cantautore, per l’occasione reinterpretati a due voci.

Lo stesso giorno si esibiranno anche gli 8 finalisti della sezione NUOVI CANTAUTORI: CANDEO (da Milano con il brano “Il Giornale strano” e la cover di Pierangelo Bertoli “Mentre tu”), GANUGI (da Prato con “Pezzo quasi bello” e “Rosso colore”), GUIDO MARIA GRILLO (da Parma con “Chi ci salverà?” e “Spunta la luna dal monte”), LAURA B (da Milano con il brano “Elisa” e la cover “Voglia di libertà”), LORENZO LEPORE (da Roma con “Meglio così” e “I miei pensieri sono tutti lì”), PONENTE (da Palermo con “Nuvoli Bianchi” e “Pescatore”), il duo TAVERNA UMBERTO I (da Enna con “Sarmada2021” e “A muso duro”) e VIMA (da Caltanissetta con “Multiverso” e “Il centro del fiume”).

Martedì 1 novembre si terrà la cerimonia di consegna del PREMIO PIERANGELO BERTOLI che quest’anno va a ROBERTO VECCHIONI. L’artista regalerà al pubblico un’emozionante performance musicale, esibendosi accompagnato dal chitarrista Massimo Germini e dal violinista Lucio Fabbri.

Saranno inoltre premiati FRANCESCO GABBANI, a cui andrà il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – ITALIA D’ORO, per aver descritto la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica e si esibirà con un medley al pianoforte dei suoi grandi successi; BANDABARDÒ & CISCO, che riceveranno il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – A MUSO DURO, per aver trattato nelle loro canzoni il tema dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale e porteranno sul palco un’energica performance. Infine, a IRENE GRANDI, sarà consegnato il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – PER DIRTI T’AMO, per aver parlato nelle sue opere del tema dell’amore anche sul piano universale e per l’occasione si esibirà accompagnata dal chitarrista Max Frignani.

Nel corso dell’evento finale verrà decretato anche il vincitore della sezione “NUOVI CANTAUTORI selezionato da una giuria di esperti formata da: Marco Baroni, Alberto Bertoni e Mirco Pedretti, Marino Bartoletti, Andrea Bonomo, Grazia Di Michele, Paola Gallo, Paolo Giordano, Bruna Pattacini, Paolo Talanca, Leo Turrini, John Vignola e Fio Zanotti.

In palio per il vincitore un riconoscimento in denaro di € 5.000. NUOVO IMAIE assegnerà a uno degli 8 finalisti un premio di € 10.000 finalizzato alla realizzazione di un tour, mentre, grazie a Acep/Unemia sarà conferita una borsa di studio di € 1.000.

Infine, sarà assegnata per il miglior testo la Targa Michele Merlo, che consiste in un premio in denaro di € 1.000. Il vincitore renderà omaggio a Michele Merlo interpretando il suo brano “Tutto per me”.

I biglietti sono disponibili in vendita sul circuito Vivaticket, su www.emiliaromagnateatro.com e presso il Teatro Storchi di Modena (Largo Garibaldi, 15).

31 ottobre: Platea € 22,00, Palchi e Balconata € 20,00, Prima Galleria € 15,00, Seconda Galleria € 12,00.

1 novembre: Platea € 28,00, Palchi e Balconata € 25,00, Prima Galleria € 20,00, Seconda Galleria € 15,00.

Abbonamento ai due spettacoli: Platea € 40,00, Palchi e Balconata € 36,00, Prima Galleria € 28,00, Seconda Galleria € 21,00.

Per informazioni contattare i numeri 3337984821 o 0592136021

Il Premio Pierangelo Bertoli è indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, con il sostegno della famiglia Bertoli e con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, Comune di Sassuolo, con la collaborazione di BPER Banca, SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), Assoservizi Group, Cersaie, Ceramics of Italy, A Zeta Gomma, Cantine Riunite Civ, BMG, Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Modena coordinata da Mirco Pedretti.