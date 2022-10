Il sindaco ringrazia i Volontari Legambiente

Nei giorni scorsi, a seguito della segnalazione pervenuta all’Amministrazione comunale e che indicava la presenza di numerosi rifiuti abbandonati lungo il greto del Fiume Secchia in prossimità del Pescale, il Comune di Sassuolo si è prontamente attivato e, grazie alla preziosa e tempestiva collaborazione delle Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente di Modena, è stato possibile recuperarli per conferirli correttamente.

“Il lavoro dei volontari delle Gel – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ancora una volta è stato tempestivo ed efficace, permettendoci in breve tempo di risolvere una situazione creata da chi non ha minimamente a cuore il decoro e la salute della nostra città e dell’ambiente. Non è assolutamente la prima volta che le Guardie Ecologiche di Legambiente intervengono velocemente su una segnalazione del nostro ufficio Ambiente e sono certo non sarà l’ultima: grazie al loro lavoro svolto con attenzione e passione ci è possibile porre rimedio a quello che è un vero e proprio reato e che, attraverso controlli e videosorveglianza, puntiamo a punire. Grazie di cuore, a nome di tutta la città di Sassuolo, ai volontari svolgono un lavoro eccezionale”.

Si invitano tutti i cittadini a non abbandonare i rifiuti, sia perché è vietato per legge sia perché su tutto il territorio comunale è presente un sistema diffuso e capillare di raccolta degli stessi.