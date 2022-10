Attività rumorose temporanee, nuovo regolamento in vigore a Campogalliano

Da oggi, venerdì 28 ottobre, entra in vigore nel territorio di Campogalliano il nuovo Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose temporanee. Il documento, che sostituisce il precedente deliberato nel 2010, era stato approvato martedì 11 ottobre nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Campogalliano. L’ok al nuovo testo è arrivato con il voto favorevole della maggioranza (Centro Sinistra Campogalliano); astenute le minoranze (Progetto Campogalliano e Movimento 5 Stelle) e non presente in Assemblea il gruppo Uniti per Campogalliano.

“Grazie a un bel confronto con le associazioni di categoria – spiega la sindaca Paola Guerzoni – dotiamo la comunità di uno strumento che tutela, contestualmente, sia l’esigenza di quiete della popolazione, sia il lavoro degli operatori economici”.

Il nuovo Regolamento definisce i limiti orari e acustici di quelle attività svolte in un arco di tempo limitato e non permanenti nello stesso sito. Nello specifico, il documento riguarda cantieri temporanei o mobili, attività agricole, manifestazioni temporanee e particolari sorgenti di rumore come antifurti o macchine da giardino. Non si applica invece alle fonti di rumore moleste per le abitazioni e per il riposo delle persone, per le quali valgono le norme del Codice penale. Il nuovo atto, inoltre, regolamenta le tempistiche e le modalità delle comunicazioni per l’avvio di attività rumorosa che i soggetti interessati sono tenuti a fornire all’amministrazione.

Le attività di controllo sul rispetto del Regolamento sono svolte dal Comune di Campogalliano, in collaborazione con l’Agenzia prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (Arpae) e con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. La violazione delle regole comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel documento stesso.