A Fiorano rinnovo rete gas e metano. Interessate via Cameazzo e limitrofe

Continuano i lavori per rinnovare la rete gas e metano del Comune fioranese. Nella fattispecie, si tratta di un intervento importante in via Cameazzo che si differenzia in 5 fasi e interessa il tratto dalla rotatoria con via dell’Elettronica/via Crociale e via Pedemontana. I lavori procederanno dal 2 novembre al 23 dicembre.

Fase 1: chiusura stradale con divieto di accesso e di transito veicolo dalla rotatoria di via Cameazzo con via elettronica e via crociale, obbligo di senso unico stradale di via Cameazzo dalla via Pedemontana alla rotatoria via Cameazzo con via Elettronica e via Crociale (direzione Nord > Sud).

Fase 2: chiusura stradale e divieto di accesso da via Pedemontana su via Cameazzo per il tratto comunale, il tratto di via Cameazzo sarà a senso unico direzione dalla rotatoria con via Elettronica/via Crociale fino a via Pedemontana in uscita (direzione sud > nord).

Fase 3: restringimento stradale con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori in via Cameazzo tra rotatoria con via Elettronica/via Crociale e via Pedemontana.

Fase 4: chiusura totale del traffico in via Montagnani per via Cameazzo tratto comunale e il tratto stradale compreso tra via pedemontana via Montagnani e via Cameazzo, via Cameazzo sarà percorribile in doppio senso tra la rotatoria con via Elettronica/via Crociale fino all’altezza della chiusura totale via Montagnani/via Cameazzo, dovranno essere posizionati strada chiusa ingresso via Montagnani e via Cameazzo altezza rotatoria.

Fase 5: chiusura stradale con divieto di accesso e di transito veicolo dalla rotatoria di via Cameazzo con via Elettronica e via Crociale, obbligo di senso unico stradale di via Cameazzo dalla via Pedemontana alla rotatoria via Cameazzo con via Elettronica e via crociale (direzione nord > sud), stessa modifica della viabilità della fase 1.