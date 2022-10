A Casa Corsini i partner europei di Climax

Meeting internazionale per Climax, progetto europeo rivolto agli studenti dagli 8 ai 16 anni e incentrato su cambiamento climatico e connessioni con le materie Stem (science, technology, engineering and mathematics) che vede l’impegno di Casa Corsini di Fiorano e dell’associazione Lumen. In questi giorni i partner progettuali provenienti da Italia, Slovacchia, Austria e Grecia sono a Fiorano Modenese per un incontro di coordinamento e per finalizzare il Toolkit del progetto dedicato a insegnanti, ragazze e ragazzi: si tratta di un insieme di laboratori di Stem Education sul tema del cambiamento climatico su quattro livelli di competenza, ognuno dei quali consterà di sei laboratori della durata di un’ora circa. Di questi quattro livelli, due riguardano laboratori digitali e due laboratori unplugged senza la necessità di tecnologie. Gli studenti apprenderanno elementi sul cambiamento climatico, come mitigarlo, come rafforzare la conoscenza dell’argomento, come raccoglierne i dati; vedranno la differenza tra tempo e clima e studieranno le cause e gli effetti del cambiamento climatico, scoprendo come il clima è influenzato da fattori sia geologici sia umani.

Gli ospiti avranno modo anche di visitare il Castello di Spezzano e le Salse di Nirano.

Climax (CLIMAte coalition eXchange of best practices) ha una durata di due anni e conta sulla collaborazione di cinque partner provenienti da quattro Paesi: Slovacchia, Italia, Austria e Grecia. Il progetto, finanziato dal programma europeo Erasmus Plus, vede la partecipazione dell’associazione di promozione sociale Lumen attiva a Casa Corsini, la struttura dedicata all’innovazione sociale del Comune di Fiorano Modenese che ospita le attività progettuali.