Premio Eccellenza 2022: tra i vincitori anche tre ragazze di Novi

Si è svolta sabato la cerimonia di consegna del “Premio Eccellenza” istituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Un attestato importante che riconosce i meriti dei giovani studenti e studentesse del territorio.

Sono stati premiati in totale 20 ragazzi, tra cui tre alunne dell’Istituto Comprensivo Gasparini di Novi di Modena: Sara Cosci, Caterina Gilioli e Viola Sacchi.

Complimenti a tutti ed un grosso in bocca al lupo per il futuro!