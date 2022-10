Alloggi ERP, via ai lavori in via F.lli Canova a San Lazzaro

Sono partiti i lavori di completamento degli alloggi ERP di via Fratelli Canova, ai civici 34 e 36. Dopo il fallimento dell’impresa costruttrice, Acer ha riassegnato ed effettuato la consegna dei lavori, che comprendono la realizzazione di copertura, tamponamenti esterni, divisori dei piani e interni, ballatoi, nonché le finiture degli appartamenti, e che saranno dunque completati presumibilmente entro l’inizio del 2024, compatibilmente con le difficoltà di reperimento delle materie prime.

In via Canova saranno quindi disponibili 24 appartamenti di varia metratura, tutti in Edilizia Residenziale Pubblica, nonché una ventina di autorimesse, che vanno ad aggiungersi ai 13 alloggi (3 privati, 4 ERS e 6 ERP) già ultimati e assegnati negli anni scorsi al civico 32 della stessa via. Il progetto presta particolare attenzione al risparmio energetico e all’utilizzo delle energie rinnovabili: grazie a vari accorgimenti come la realizzazione di un cappotto esterno, la centrale di microgenerazione a gas metano e l’impianto solare termico, gli alloggi rientreranno in classe energetica A.

Con il completamento e l’assegnazione dei due edifici in via Canova andrà quindi a compimento il Programma Pruacs Case Canova, sottoscritto con Accordo di Programma tra il Comune di San Lazzaro di Savena, la regione Emilia Romagna ed Acer Bologna per incrementare la disponibilità di alloggi da offrire a canone sostenibile e il recupero del patrimonio ERP esistente.

Il progetto include i 37 alloggi in via F.lli Canova e i 30 appartamenti di via Spinelli, inaugurati a inizio 2019 e già abitati, per un quadro economico complessivo di oltre 5,2 milioni di euro sostenuto dal Comune di San Lazzaro (per 1,2 milioni) e da Acer (per 95.500 euro) con un contributo Stato-Regione di 3,9 milioni di euro.

“In questo momento di crisi energetica e conseguente difficoltà economica per tante persone, l’avvio dei lavori in via Canova è un segnale importante dell’impegno delle istituzioni a sostegno delle famiglie – spiega la sindaca Isabella Conti –. Il progetto Case Canova negli ultimi anni ha consentito di ridurre in modo considerevole la lista d’attesa per entrare nel circuito dell’edilizia pubblica. Come fatto per gli edifici in via Spinelli, anche queste abitazioni saranno curate nei minimi dettagli, a cominciare dalle soluzioni innovative di risparmio energetico. La dignità delle persone passa anche dalla funzionalità dei luoghi che fanno parte del proprio quotidiano”.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a riappaltare questi lavori, pur in un momento tanto difficile per l’edilizia – aggiunge il presidente di Acer, Marco Bertuzzi –. Ci auguriamo sia davvero la volta buona per portare a compimento un’opera che potrà soddisfare i bisogni di 24 famiglie in condizioni di disagio abitativo. Procederemo in continua sinergia con il Comune di San Lazzaro e con la volontà di chiudere il cantiere nel più breve tempo possibile”.

“Grazie all’investimento e all’impegno congiunto dell’Amministrazione e di Acer sull’edilizia pubblica – aggiunge l’assessora al Welfare Monica Falciatore – siamo riusciti a ridurre ulteriormente la nostra lista di attesa, in linea con il trend degli scorsi anni. Siamo infatti passati dalle 265 domande di alloggio pervenute nel corso del 2021 alle attuali 241: dall’inizio dell’anno abbiamo assegnato 24 alloggi, di cui 6 in pronta emergenza abitativa”.