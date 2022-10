Tennis, Sporting sconfitto a Genova nella prima giornata del Campionato nazionale A1 maschile

Lo Sporting Club Sassuolo esce sconfitto per 4 a 2, non senza rammarico, dalla prima sfida del campionato nazionale di serie A1 maschile. Nella trasferta ligure contro il Park Tennis Genova i sassolesi riescono a portare a casa solamente un singolare con Mattia Ricci e un doppio con la coppia Mazzoli/Bondioli. Ricci, nonostante un passaggio a vuoto nel primo set, riesce comunque a reagire e trovare gli stimoli giusti per vincere le altre due frazioni. Per la coppia Mazzoli/Bondioli si è trattato di un soffertissimo doppio chiuso in due frazioni, entrambe al tie-break.

Questi i risultati. Singolari: Ricci (Sassuolo) batte Ceppellini (Genova) 1/6 6/3 7/5; Copperjans (Genova) batte Marchetti (Sassuolo) 6/3 61; Sorrentino (Genova) batte Bondioli (Sassuolo) 5/7 6/3 6/4 e Mager (Genova) batte Dalla Valle (Sassuolo) 6/3 7/6.

Doppi: Mazzoli/Bondioli (Sassuolo) battono Coppejans/Ceppellini (Genova) 7/6 7/6 e Giannessi/Sorrentino (Genova) batyono Dalla Valle/Tramontin (Sassuolo) 6/4 6/7 10/5.

Domenica prossima lo Sporting Club Sassuolo ospiterà il TC Prato nel primo dei tre impegni casalinghi consecutivi.