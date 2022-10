Rugby, il Giacobazzi ribalta il Bologna e si prende il derby

Testa, cuore e il piede di capitan Michelini: così il Giacobazzi Modena fa suo il derby della via Emilia. Partita non banale a Collegarola, con la squadra di coach Rovina che rimonta nel quarto d’ora finale uno svantaggio di 9 punti, vince 18-15 lo scontro diretto col Bologna Rugby e fa esplodere di gioia i tantissimi tifosi presenti sugli spalti dello stadio “Luciano Zanetti”.

Antipasto del match dedicato al Modena campione d’Italia del campionato riserve serie B e C nel 1972 e a Marco Venturelli, alla presenza numero 200 con la maglia biancoverdeblù. Poi la partita, con il Giacobazzi a mettere subito sotto pressione gli ospiti. Il primo squillo è il facile calcio di punizione di capitan Michelini, che spezza l’equilibrio al minuto 7. Nei primi 20 minuti Modena mantiene il dominio territoriale, ci mette tanta intensità, ma non crea pericoli. Alla mezz’ora è ancora il Giacobazzi a provarci con maggiore convinzione e ad andare vicino alla meta con la spinta della mischia, ma i rossoblù si coprono bene. È un Modena sciupone quello del primo tempo e nel finale arriva la doccia fredda: l’estremo felsineo Soavi è bravo a sfruttare l’unica vera occasione costruita da Bologna e a portare in vantaggio i suoi proprio allo scadere.

Dopo un primo tempo pigro, la partita si accede nella ripresa. Passano tre minuti e capitan Michelini mette il secondo sigillo di giornata dalla piazzola, riportando Modena avanti, seppur con il minimo scarto. A metà tempo la prima svolta del match: Bologna trae profitto dalla superiorità numerica per il giallo al terza linea Carta e torna a comandare grazie alla meta di Fabbri trasformata da Sacchetti e alla punizione del subentrato Giacalone.

A meno di un quarto d’ora dalla fine, con Bologna avanti 15-6, serve un’impresa. Il merito dei ragazzi di coach Rovina è di non andare in tilt e di restare aggrappati alla partita soprattutto sul piano mentale. Il Giacobazzi non sbaglia più le scelte, come il capitano Enrico Michelini dalla piazzola. Lo show dell’apertura modenese inizia al 68’ e si conclude all’80’: quattro calci tutti in mezzo ai pali che valgono una rimonta insperata e per questo bellissima. L’urlo al fischio finale del pubblico di Collegarola è la colonna sonora della giornata perfetta del Giacobazzi Modena, che infila la terza vittoria stagionale e si candida a un ruolo di protagonista nel girone.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Bologna Rugby 18-15

Marcature: 7’ cp Michelini, 39’ meta Soavi; 43’ cp Michelini, 63’ meta Fabbri tr Sacchetti, 66’ cp Giacalone, 68’ cp Michelini, 72’ cp Michelini, 78’ cp Michelini, 80’ cp Michelini.

Giacobazzi Modena: Assandri; Draghicchio (77’ Barbolini), Orlandi, Pilati (67’ Kubler), Petti; Michelini, Esposito; Debortoli, Flores, Carta (67’ Venturelli L.); Venturelli M., Bellei M. (49’ Cojocari); Malisano (77’ Flammia), Rodriguez, Morelli (60’ Operoso). Non entrat0: Picheo. All. Rovina.

Bologna Rugby: Soavi; Zambrella, Bertini, Marzocchi, Sacchetti; Pancaldi, Rizzoli; Ruggeri, Schiavone, Fabbri; Visentin, Amico; Fadanelli, Silvestri, Bersani. A disposizione: Simonini, Fattori, Gambacorta, Castelvetri, Bernabò, Giacalone, Furetti. All. Brolis.

Arbitro: Beatrice Smussi (Brescia).

Note: Ammoniti: 57’ Carta (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 3-5. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 4, Bologna 1.

Serie B (girone 2), risultati 3° turno: Firenze-Viadana B 10-15 (1-4), Imola-Jesi 12-17 (1-4), Giacobazzi Modena-Bologna Rugby 18-15 (4-1), Lions Amaranto-Highlanders Formigine 10-13 (1-4), Cus Siena-Florentia 0-33 (0-5). Riposa: UR San Benedetto.

Classifica: Viadana B 14, Giacobazzi 13, Florentia 11, Bologna Rugby 10, Jesi 9, Highlanders Formigine 8, Firenze 6, Lions Amaranto, Imola 1, UR San Benedetto, Cus Siena 0.

Prossima giornata, 4° turno (30/10/2022): Jesi-Firenze, Viadana B-Imola, Highlanders Formigine-Giacobazzi Modena, Bologna Rugby-Lions Amaranto, Florentia-UR San Benedetto. Riposa: Cus Siena.