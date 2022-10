Pallacanestro: l’Emil Gas Scandiano si impone a San Lazzaro di Savena

Dopo un avvio equilibrato, dovuto anche al ritardato arrivo in palestra a causa del traffico intenso, l’Emil Gas Scandiano si impone a San Lazzaro di Savena sul Basket Save My Life grazie ad un finale in grande crescendo, trascinata dalle doppie cifre di Galvan, Astolfi e Caiti. Per la squadra di Spaggiari si tratta della terza vittoria consecutiva.

BSL SAN LAZZARO-EMIL GAS SCANDIANO 63-73

BASKET SAVE MY LIFE SAN LAZZARO: Negroni 1, Micheli 12, Baldi 3, Gamberini 22, Domenichelli 9, Nanni 3, Comastri 10, Pontieri, Rossi, Tapia 3. All. Nieddu.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Mazzoli ne, Fikri 4, Imovilli ne, Astolfi 14, Fontanili ne, Coslovi 4, Levinskis 9, Franzoni 7, Galvan 17, Taddei 4, Canovi 4, Caiti 10. All. Spaggiari.

Arbitri: Colinucci e Casavecchia di Cesena.

Note: parziali 14-16, 30-27, 49-49.