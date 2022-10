Auto fuori strada a Bastiglia, intervengono i pompieri

Poco prima delle 15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chiaviche a Bastiglia dove un’autovettura, uscita di strada, ha fermato la sua corsa contro il muro di un fabbricato. L’uscita di fumo e vapore dal vano motore aveva messo in allarme i soccorritori del 118, per primi giunti sul posto, i quali hanno richiesto intervento di una squadra dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza il veicolo.