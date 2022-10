‘Una Manovra per la vita’, a Pavullo si portano in piazza le manovre di disostruzione delle vie aeree dei bambini

Domenica 23 ottobre è in programma la giornata nazionale ‘Una Manovra per la Vita’ per sensibilizzare sulla prevenzione e sul trattamento immediato dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età pediatrica. Anche l’Azienda USL di Modena aderisce alla giornata, sulla scia della formazione promossa verso la cittadinanza per questo tipo di pratica.

In collaborazione con Avap e col patrocinio del Comune di Pavullo, domenica 23 ottobre, in piazza dell’Alpino dalle 9 alle 13, si terrà una mattinata dimostrativa gratuita sulla disostruzione delle vie aeree dei bambini che consiste in manovre semplici, facili da apprendere. I professionisti Ausl insieme ai volontari illustreranno in piazza a Pavullo le manovre di base per la disostruzione delle vie aeree in caso di inalazione di corpo estraneo in età pediatrica, utilizzando appositi manichini. Sarà possibile chiedere informazioni e provare insieme agli operatori sanitari simulando così la risoluzione di un’emergenza che potrebbe capitare nella quotidianità di genitore.