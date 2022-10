Sassuolo: persone in difficoltà, appello di Croce Rossa per raccolta di alimenti e prodotti

Sono tante la persone di buon cuore che stanno donando alla Croce Rossa di Sassuolo gli alimenti richiesti e necessari per aiutare le persone che assiste nei progetti sociali.

“Abbiamo raccolto una grande quantità di pasta, pomodoro e conserve e ne siamo estremamente grati. Tuttavia, al momento abbiamo urgente bisogno dei seguenti prodotti:

Olio – Farina – Latte a lunga conservazione – Zucchero – Marmellata – Miele – Fette Biscottate – Biscotti – Merendine – Crackers – Succhi di Frutta – Prodotti per l’igiene personale – Prodotti per l’igiene della casa.

No prodotti Freschi.”

La raccolta presso lo Store di Esselunga Sassuolo è sempre attiva e ci sono due carrelli presenti dove poter consegnare la spesa, che viene periodicamente ritirata dai volontari.

Per chi desidera, o per quantità più importanti, c’è anche la possibilità di consegnare i prodotti presso la Sede di Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo, in Via XXVIII Settembre 94 a Sassuolo, unicamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, orari di ufficio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Ci sono tante famiglie bisognose, alcune delle quali con bambini che Croce Rossa vuole continuare a supportare con il prezioso aiuto di tutti.