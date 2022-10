Vignola, nuovo negozio Coop: l’incontro pubblico il 28 novembre

Prima riunione del tavolo della mobilità, ritirato da parte di Coop il ricorso al Tar contro il Comune, un incontro pubblico già fissato per il 28 novembre: procede nei termini previsti il percorso propedeutico alla stipula dell’accordo di programma relativo al trasferimento del negozio Coop di Vignola.

Nei giorni scorsi si è riunito il Tavolo di coordinamento sulla mobilità della zona di via per Sassuolo/Tangenziale dove sono previsti, nei prossimi anni, la realizzazione del nuovo Polo socio-sanitario al servizio dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, quella della sede di una impresa privata e lo spostamento del nuovo store. Nel corso della prima seduta della Conferenza preliminare era stato, infatti, deciso che, in parallelo, uno specifico gruppo di lavoro, che coinvolge tutti gli enti e i soggetti interessati, avrebbe studiato il quadro della mobilità, individuando criticità e proponendo soluzioni. “Ci ritroveremo a breve – conferma l’assessore all’Urbanistica Niccolò Pesci che ha partecipato al tavolo assieme alla sindaca Emilia Muratori – Gli enti partecipanti si sono impegnati ad approfondire i temi che competono loro e già alcune questioni hanno avuto un esito positivo, come, ad esempio, l’impegno da parte di Amo, l’Agenzia per la mobilità, di organizzare il trasporto pubblico locale in maniera tale da servire l’area con regolarità”.

A fine settembre, inoltre, il Tar dell’Emilia-Romagna ha preso atto della «cessata materia del contendere» tra Coop e Comune di Vignola: questo significa che si è chiusa definitivamente l’annosa vicenda della richiesta di danni da parte della cooperativa nei confronti del Comune. Nel frattempo Coop Alleanza 3.0 ha già integrato la documentazione presentata al Comune con le tavole del Poic contenenti la localizzazione del nuovo negozio a ridosso della tangenziale. I tecnici comunali le stanno analizzando e poi verranno inviate in Regione. La Regione, infatti, è stata invitata a partecipare alla prossima seduta della Conferenza preliminare che sarà convocata per la fine del mese di novembre.

Infine, è stata decisa una data per l’incontro pubblico, previsto dalla legge e ampiamente annunciato, organizzato dal Comune di Vignola per fare il punto con i cittadini e tutti gli interessati sull’iter del procedimento. Si terrà lunedì 28 novembre, alle ore 19.00, in Sala consiliare, alla presenza degli amministratori, dei tecnici comunali e di un rappresentante di Coop Alleanza 3.0.