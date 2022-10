San Prospero: progetto Erasmus per studentesse e studenti delle medie

L’Istituto comprensivo San Prospero-Medolla è tra i vincitori di un progetto Erasmus che vedrà coinvolte le attuali classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto, intitolato “A la rencontre de nos voisins européens”, è stato fortemente voluto dalla precedente dirigente scolastica Rachele De Palma e ha trovato sostegno anche da parte dell’attuale dirigente Anna Silvestris. Coordinatori del progetto sono gli insegnanti Alessandra De Vitis, Francesca Bianco e Concetta Salamone.

La sensibilizzazione verso l’inclusione educativa, l’accoglienza della diversità e l’integrazione sono tra gli obiettivi del progetto, che verterà anche su temi al centro del dibattito nel Parlamento europeo, come il riscaldamento climatico e il dovere della memoria.

Destinatari del progetto Erasmus sono i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del corrente Anno Scolastico, impegnati nell’accoglienza nel mese di febbraio 2023 e nella mobilità in Grecia a marzo 2023. Saranno coinvolti anche gli studenti delle attuali classi seconde, che saranno impegnati nell’accoglienza a febbraio 2023 e in una doppia mobilità, in Polonia e in Francia, nell’Anno Scolastico 2023/2024.