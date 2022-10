“Road to Social Change” di UniCredit Centro Nord, digital talk sullo sviluppo del Welfare coesivo e delle comunità educanti

I riflettori si accendono sul Centro Nord per il quarto appuntamento di “Road to Social Change”, percorso in 7 tappe dedicato ad imprese e organizzazioni del Terzo Settore per promuovere progettualità ecosistemiche per lo sviluppo e la ripartenza del Paese. L’iniziativa è organizzata da UniCredit, in collaborazione con AICCON, Politecnico di Milano/Tiresia, POLIMI Graduate School of Management, Fondazione Italiana Accenture e TechSoup Italia.

In primo piano, nel Digital Talk in programma martedì 25 ottobre con inizio alle 14.30, il tema Welfare coesivo e comunità educanti, di rilevanza nazionale e di particolare interesse per l’area Centro Nord (che include Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche), sensibile allo sviluppo di processi formativi e sinergie capaci di generare coesione e impatto sociale.

Per saperne di più sul percorso e iscriversi alla diretta live https://roadtosocialchange.apply-idea360.com/

Prosegue così il percorso nei territori voluto dalla banca con l’obiettivo di comprendere come imprese e organizzazioni del Terzo Settore possano lavorare insieme per perseguire una prospettiva di Sostenibilità Integrale in risposta alle missioni del PNRR.

L’evento del 25 ottobre pone l’accento sulle Missioni 4 e 5 del Piano – dedicate rispettivamente a «Istruzione e ricerca» e «Inclusione e coesione» – con l’obiettivo di riflettere su come Stato, imprese e comunità possano agire e interagire tra loro co-programmando e co-progettando servizi di interesse generale in ambito educativo, della cura e dei servizi alla persona.

Ad aprire l’incontro una riflessione su “La storia raccontata dai territori”, a cura di Livio Stellati, Responsabile Territorial Development Centro Nord UniCredit); seguirà il confronto tra “casi di successo” con Chris Richmond Nzi, Presidente MyGrants, società benefit; e Maurizia Squarzi, Presidente Cavarei Impresa Sociale e fondatrice Fondazione Caffè Salato. Marco Rossi-Doria, Presidente Impresa Sociale Con i Bambini, parlerà delle comunità educanti per un nuovo welfare territoriale. Subito dopo, gli interventi di Serena Miccolis, AICCON Ricerca, sul tema “Passare dalla valutazione della performance economica, alla gestione del cambiamento in un’ottica di Sostenibilità Integrale”; e di Fabio Fraticelli, Chief Operating Officer TechSoup, in relazione alle tecnologie abilitanti. La conclusione dei lavori è affidata alla moderatrice dell’incontro, Jole Saggese di Class CNBC.

La partecipazione al percorso consente di acquisire le competenze necessarie a ottenere la qualifica di Social Change Manager e la certificazione di I e II livello rilasciata POLIMI Graduate School of Management.