Elisa Mori nuova coordinatrice per l’Unione Val d’Enza

L’Unione Val d’Enza oggi gestisce una mole significativa di servizi per i Comuni: Servizi sociali, Polizia locale, Protezione civile, Servizio informatico, Risorse Umane, Controllo di gestione, Appalti, Politiche educative. Fondata nel 2008, è cresciuta rapidamente, aumentando i servizi erogati e generando anche alcuni risparmi.

Il percorso non è concluso, nel tempo le esigenze dei cittadini si sono evolute e di conseguenza anche l’Unione ha la necessità di adguarsi: in futuro i Comuni gestiranno in modo associato anche altre funzioni, in tutti i casi in cui questa modalità risulti più economica e più efficiente.

Per garantire la migliore organizzazione possibile di tutti i servizi, presenti e futuri, è in arrivo una nuova figura di Coordinatrice, posto rimasto vacante dopo che la Dott.ssa Elena Stellati si è spostata presso un’altra Unione. La Dott.ssa Elisa Mori, stata selezionata attraverso un apposito bando, oltre alle funzioni di coordinamento sarà Responsabile dell’area Affari generali e finanziari dell’Ente.

La Dott.ssa Mori, oltre ad esperienze in Enti locali e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, vanta un curriculum di nutrite esperienze in ambito universitario sui temi della sostenibilità come e innovazione nella pubblica amministrazione, strumenti manageriali, di programmazione e controllo.

Così il Presidente dell’Unione, Luca Ronzoni: “Conitnuiamo a ritenere che l’Unione sia lo strumento gestionale dei Comuni utile a generare risparmi, migliorare i servizi e al tempo stesso garantire un presidio del territorio vicino ai cittadini e alle comunità locali.

Abbiamo la necessità di dare a questo Ente un nuovo slancio, puntando su progetti innovativi e ponendo particolare attenzione ai servizi per renderli più qualificati e professionalizzati. Un augurio di benvenuto e di buon lavoro alla Dott.ssa Mori, certi che la sua esperienza accademica possa portare un importante valore aggiunto alla nostra Unione”.