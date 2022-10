Castelfranco Emilia, al via incontri di aggiornamento sulla promozione della lettura

Al via in questi giorni nel sistema interbibliotecario di Castelfranco Emilia-Nonantola un ciclo di sette incontri di aggiornamento sulla promozione della lettura, dedicato a insegnanti, educatori, ma anche a genitori e a tutti i cittadini che sono interessati a scoprire e approfondire il mondo della letteratura per ragazzi. I lavori, che hanno preso il via martedì 18 ottobre e termineranno lunedì 12 dicembre, toccano gli argomenti più interessanti per ogni fascia d’età: come approcciarsi all’educazione emotiva attraverso i libri, come scegliere le letture per i più piccoli, come trattare i temi più difficili durante l’adolescenza e tanto altro ancora. In particolare, il 14 novembre con inizio fissato alle 21.00, presso la biblioteca di Nonantola si terrà un incontro dedicato esclusivamente ai genitori.

“L’obiettivo di questo ciclo di incontri è quello di fornire ad insegnanti ed educatori un costante aggiornamento nei metodi di insegnamento e ulteriori strumenti per avvicinare sempre di più i giovani e i giovanissimi alla bellezza e all’importanza della lettura – dichiara l’Assessore alla Scuola del Comune di Castelfranco Emilia Rita Barbieri evidenziando che – abbiamo deciso, inoltre, di destinare una serata esclusivamente ai genitori, per andare anche con loro ancor più in profondità nell’analisi di quanto sia centrale la lettura nel percorso di formazione e crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. E’ chiaro, infatti, che anche in questa iniziativa il terminale è rappresentato proprio dal beneficio destinato, direttamente ma anche di riflesso, ai nostri ragazzi. In un momento in cui tutto scorre rapidamente, talvolta anche troppo, e in cui le piattaforme social la fanno da padrone, ci sembra giusto ed importante dare ulteriore supporto alla promozione alla lettura, proprio per la sua straordinaria importanza. Infatti – ha concluso – più insegniamo ai nostri bambini a leggere stimolando la loro fantasia, più incentiviamo la loro attitudine allo studio”.

Grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo A. Pacinotti di San Cesario Sul Panaro, tutti i corsi in calendario sono accreditati anche sulla piattaforma del MIUR “S.O.F.I.A.”, in quanto validi come attività formativa per gli insegnanti.

Questi incontri, tre in programma a Nonantola, due a Castelfranco Emilia e due online, sono gratuiti; per partecipare è necessaria la prenotazione, sia quelli in presenza per gli incontri che si svolgeranno online. Il calendario completo è pubblicato sul sito www.bibliomo.it.

Per le prenotazioni, basta contattare la biblioteca di Nonantola inviando una mail a questo indirizzo: biblioteca@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando al numero 059 549700.