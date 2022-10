48enne arrestato per evasione a Fiorano Modenese

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese, nel corso delle attività di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale domiciliari, hanno constatato che un 48enne si era arbitrariamente allontanato dall’abitazione dove era stato collocato agli arresti domiciliari per una rapina impropria commessa il 19 settembre scorso presso un esercizio commerciale di Sassuolo, per la quale era stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

L’uomo, rintracciato dai Carabinieri poco dopo il controllo domiciliare, nell’abitato di Fiorano, è stato tratto in arresto per il reato di evasione. Oggi verrà condotto davanti al Giudice del tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.