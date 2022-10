Già funzionanti le telecamere in stazione a San Felice sul Panaro

È già funzionante il nuovo impianto di telesorveglianza TVCC (Televisione a Circuito Chiuso), di ultima generazione, installato nella stazione ferrovia di San Felice sul Panaro e che comprende 25 telecamere ad alta definizione e dotate di illuminatori, che permettono il monitoraggio h24 della stazione e dell’area adiacente. Il flusso delle telecamere viene gestito direttamente dalla polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Si tratta di un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di San Felice e realizzato e finanziato interamente da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento di circa 50 mila euro.

«In questo modo – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni – sono migliorati in modo significativo il controllo e il presidio dell’area della stazione, a beneficio della sicurezza dei viaggiatori e a tutela del patrimonio. Un vivo ringraziamento va a RFI per la sensibilità dimostrata ai solleciti dell’Amministrazione comunale e per la rapidità con cui sono stati eseguiti i lavori».