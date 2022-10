Basket femminile, le partite della Virtus Segafredo saranno ad ingresso gratuito

Per la stagione 2022/2023 sarà possibile accedere gratuitamente a tutte le partire di Regular Season, di Campionato ed Eurolega della squadra femminile della Virtus Segafredo. La squadra, attiva da tre stagioni, nel corso degli anni ha raggiunto traguardi importanti come la prima finale di Coppa Italia e la prima finale Scudetto e mercoledì 2 novembre debutterà nel massimo campionato europeo, la FIBA Euroleague.

“L’impegno del Comune di Bologna è stato ancora una volta di promuovere e valorizzare lo sport femminile e, grazie alla collaborazione con Bologna Welcome, il PalaDozza è diventato la casa della Virtus Basket Femminile – sottolinea l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi -. Come tifosa della squadra, invito la città a sostenerla perché queste ragazze hanno bisogno anche del calore del pubblico per farci sognare!”