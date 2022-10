Ritrovato anziano disperso a Cerreto Laghi

Ricerca di una persona nel pomeriggio di oggi in località Cerreto laghi – Monte Maccagnino. Il disperso, un signore di 70 anni, è stato ritrovato dai Vigili del fuoco in collaborazione con il soccorso alpino e i Carabinieri di Collagna. L’uomo, collaborativo è sempre rimasto in contatto telefonico con i soccorsi. Sul posto la squadra dei vigili del Fuoco di Castelnuovo Monti con UCL e quad e personale SAF da Reggio Emilia.