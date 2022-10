La Polizia di Stato alla Fire di Sdazz con il progetto “Train… to be cool”

Nei giorni 16 e 17 ottobre scorsi gli agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna hanno partecipato con un gazebo istituzionale alla “Fire di Sdazz” (Fiera dei Setacci, dal dialetto bolognese), antica sagra che si tiene ogni anno nel comune di Baricella (BO). L’incontro, che ha rappresentato un’altra tappa del progetto educativo denominato “TRAIN…. TO BE COOL”, promosso dal Servizio Polizia Ferroviaria in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la validazione scientifica della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza, si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza in ambito ferroviario.

L’iniziativa, rivolta principalmente ad un pubblico di bambini e adolescenti, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della locale Amministrazione comunale. Durante l’incontro gli agenti hanno illustrato alla curiosa platea gli aspetti legati alla sicurezza in ambito ferroviario, cercando di stimolare nei giovani interlocutori la consapevolezza dei rischi presenti in stazione e a bordo treno e promuovere anche nei più piccoli la cultura della legalità e della sicurezza, sensibilizzandoli a adottare comportamenti responsabili per la propria e altrui incolumità.

I bambini hanno dato sfogo alla loro creatività con disegni nei quali hanno espresso tutta l’ammirazione per il lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine. Hanno anche avuto modo di familiarizzare con gli strumenti utilizzati tutti i giorni dalla Polizia Ferroviaria quali automezzi, segnaletica, apparati di comunicazione.