Misure volte a mitigare la crisi energetica e ad attuare un virtuoso risparmio energetico

Nell’ottica di mettere in atto misure volte a mitigare il forte rincaro delle bollette dovuto alla crisi energetica e per attuare un responsabile e virtuoso risparmio energetico, l’Amministrazione Comunale di Pavullo ha deciso di accogliere le proposte fornite dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna GPG/2015/1862 e GPG/2022/1618 del 08/09/2022 e ha predisposto:

una razionalizzazione degli orari di accensione di alcuni quadri della

illuminazione pubblica sul nostro territorio, ritardando di 15 minuti l’accensione serale e anticipando di 15 minuti lo spegnimento mattutino; un potenziamento del sistema di regolazione del flusso luminoso durante le ore notture centrali;

lo spegnimento alle ore 22:00 dell’illuminazione lungo il pedonale del Campo d’Aviazione;

lo spegnimento dei faretti del marciapiede e i paletti illuminati del Sovrappasso di Via Marchiani.

“Il difficile periodo che stiamo attraversando ci ha costretto a fare delle scelte obbligate” ha commento la Vicesindaco Claudia Piacentini. “La crisi energetica sta colpendo con forza il settore privato, domestico e pubblico e occorre attuare delle scelte virtuose per contrastarla. Ciò che ci auguriamo e che chiediamo con forza, è che il nuovo Governo, non appena si sarà insediato, possa varare nel minor tempo possibile delle politiche economiche a sostegno e a supporto dei cittadini, delle piccole/medie/grandi imprese e anche degli Enti Locali. Le misure che abbiamo attuato sono volte a mitigare l’impatto del caro bollette sui conti pubblici comunali, il nostro invito ai cittadini è quello di mantenere quanto più possibile comportamenti virtuosi, in modo tale da non trovarsi esposti all’aumento del costo dell’energia”.