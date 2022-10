Il minibus “Arianna” diventa più sicuro, comodo e connesso

Pedana per disabili, wi-fi gratuito, pagamento “contactless”, video-camere dentro e fuori: sono le nuove dotazioni di “Arianna” il minibus del trasporto urbano di Carpi, gestito da SETA. Tutti i dodici veicoli della flotta impegnata in città ne sono stati dotati, per un viaggio sempre più confortevole e sicuro. Inoltre, con una applicazione per dispositivi mobili, chi aspetta il bus può avere aggiornamenti istantanei su orari e capienza del mezzo in arrivo a quella fermata. E chi paga con carta di credito o bancomat tre corse nello stesso giorno, viaggia gratis per il resto della giornata.

Le novità sono state presentate oggi con una conferenza-stampa “su strada”, cioè a bordo di uno dei mezzi, dal Sindaco Alberto Bellelli insieme ad Antonio Nicolini, Presidente di SETA, Stefano Reggianini e Alessandro Di Loreto, rispettivamente Amministratore e Direttore di AMO.

La presentazione coincide con la partenza della campagna di comunicazione “L’amerai di più”, affissioni, inserzioni sulla stampa locale, spot radio-televisivi e sui social, per informare su queste innovazioni con lo slogan «A Carpi il tuo bus è più comodo, più sicuro, più connesso».

Le nuove dotazioni sono frutto di un investimento dell’Amministrazione Comunale di ottantamila euro, destinate a SETA tramite AMO.

Per informazioni: https://www.comune.carpi.mo.it/ e https://www.setaweb.it/mo/