Florim, Ospedale e Ausl di Reggio insieme per i corsi “ACLS e PALS”

Cresce, aprendosi anche ai professionisti sanitari dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, il centro di simulazione medica avanzata dell’Ospedale di Sassuolo SpA all’interno del Centro Florim “salute&formazione” di Fiorano Modenese. Il Centro, realizzato nel 2014 da Florim Ceramiche SpA SB all’interno degli spazi aziendali, propone attività avveniristiche di simulazione medica avanzata per la formazione di tutti i sanitari, grazie all’utilizzo di “manichini” specificatamente progettati per offrire il massimo realismo durante i corsi.

Grazie a una convenzione con l’Ospedale di Sassuolo SpA, anche i professionisti del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Azienda sanitaria reggiana parteciperanno ai corsi di formazione in tecniche di assistenza avanzata su adulti e bambini: ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) e PALS (Pediatric Advanced Life Support).

A formare i sanitari degli ospedali di Sassuolo e Reggio Emilia saranno docenti professionisti delle due realtà, accreditati all’American Heart Association. Sono già 6 gli appuntamenti in calendario entro la fine del 2022 che vedranno impegnati complessivamente oltre 80 operatori delle due aziende sanitarie.

Nell’ultimo anno, in Florim, l’Ospedale di Sassuolo ha organizzato 55 eventi di formazione in campo tecnico-professionale, di emergenza-urgenza e manageriale per un totale di circa 200 ore di lezione e oltre 500 partecipazioni. Con Reggio Emilia si consolida una collaborazione iniziata già nel 2015 in ambito neonatale che consentirà ai professionisti sanitari di formarsi insieme, mettendo a frutto esperienze diverse e competenze trasversali.