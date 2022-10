Campogalliano, rinnovamento e nuove dotazioni anche per Ludoteca e Audivilla

Verranno inaugurati giovedì 20 ottobre, dalle ore 18, i rinnovati spazi del Centro Giovani di Villa Barbolini. Situato all’interno dell’edificio comunale, sede anche delle Politiche giovanili e dell’ufficio Eventi, il Centro Giovani, da oltre un ventennio, è un punto di riferimento per l’incontro, l’interazione e la crescita delle giovani generazioni campogallianesi. Ma non solo. Oggetto di rinnovo e ampliamento sono stati anche gli ambienti della Ludoteca e dell’Audiovilla, dedicati, rispettivamente, ai giochi per bambini e ragazzi e all’insegnamento di strumenti musicali per tutte le età. L’iniziativa prevede anche tornei di ping pong, biliardino e playstation.

“C’è l’esigenza di riaprire spazi, creare comfort e occasioni per stare insieme – commenta l’assessore alla Cultura e ai Servizi sociali Luisa Zaccarelli – sappiamo infatti, dopo le restrizioni sociali causate dal Covid-19, quanto sia importante, soprattutto per i giovani, interagire, ascoltarsi e soprattutto vedersi. Con questo ennesimo rinnovo di un’altra area della nostra Villa Bi diamo, come amministrazione, un nuovo impulso alle attività in presenza”.

Questo il commento di Daniele Spallanzani di “Accento”, la cooperativa sociale che da anni gestisce alcuni dei servizi ricreativi all’interno di Villa Barbolini: “A seguito della rinnovata convenzione con il Comune per la gestione di questi spazi, abbiamo pensato di rimescolare le carte, dando nuova linfa alla struttura. Tra le novità imminenti ci sarà anche uno spazio in Ludoteca dedicato al digitale”.

Dopo il restauro estivo del bar “La villa”, e il conseguente rilancio dell’offerta artistica e culinaria, anche il Centro Giovani, la Ludoteca e l’Audiovilla sono stati al centro di un’importante riqualificazione. Nello specifico, sono stati imbiancati tutti gli ambienti e ampliate le dotazioni e gli arredi.