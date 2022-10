Altre chiusure programmate su A1, A1 Direttissima e A13

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 21:00 di questa sera lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia, verso Bologna.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Aglio est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all’altezza del km 256+700, il traffico verrà deviato dalla A1 Direttissima alla A1 Panoramica.

Chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica.

In alternativa alla chiusura della stazione di Firenzuola, si consiglia di utilizzare la stazione di Barberino sulla A1 Milano Napoli, mentre in alternativa alla chiusura della stazione di Badia, si consiglia di utilizzare la stazione di Pian del Voglio sulla A1 Milano Napoli.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul torrente Rodano, situato al km 140+000, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Virgilio, SS9 Via Emilia, SS722, Viale Trattati di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia.

******

Mentre sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Padova sud, prevista dalle 21:00 questa sera lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 ottobre.

Sono confermate, come da programma, le chiusure notturne della suddetta stazione, per consentire lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, con orario 21:00-6:00, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova;

-nelle due notti di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e Padova. Ciò comporterà l’installazione – sulla Diramazione Padova sud – di una deviazione obbligatoria, per il traffico diretto verso la stazione di Padova sud, su Corso Primo Maggio.

In alternativa alle suddette chiusure, si consiglia di uscire alla stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee.